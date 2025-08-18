DOLAR
Elazığ'da 2. Geleneksel Sünnet Şöleni: 164 Çocuk Sünnet Edildi

Elazığ'da düzenlenen 2. Geleneksel Sünnet Şöleni'nde 164 çocuk sünnet edildi; Rafadan Tayfa gösterisi, yarışmalar ve bisiklet hediyeleriyle renkli anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 20:41
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 20:56
Hazar Gölü kıyısında renkli kutlama

Elazığ'da düzenlenen 2. Geleneksel Sünnet Şöleni kapsamında 164 çocuk sünnet edildi. Etkinlik, Hazar Gölü kıyısında bulunan İl Özel İdaresi kampında, AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı öncülüğünde gerçekleştirildi.

Şölen boyunca müzik eşliğinde danslar, yarışmalar ve çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi. Çocuklar, Rafadan Tayfa ekibinin sahne gösterisiyle eğlenceli vakit geçirdi. Sünnet olan çocuklara etkinlik kapsamında bisiklet hediye edildi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program, çocukların neşesiyle sona erdi.

Mahmut Rıdvan Nazırlı, yaptığı konuşmada şölenin ilgi görmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Nazırlı, "Çocukların ve ailelerin mutluluğu için bugün bir araya geldiklerini" ifade ederek, "Rafadan Tayfa da bu mutluluğa ortak olmak ve yavrularımıza güzel bir gün yaşatmak için davetimizi kabul etti. Bu etkinliğin düzenlenmesinde öncelikle Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye verdikleri destekler için teşekkür ediyorum. Bu şölenin gerçekleşmesi için maddi ve manevi katkı sunan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum." dedi.

Rafadan Tayfa ekibinin yapımcısı İsmail Fidan, çizgi dizinin Anadolu serisinde Elazığ’a özel bir bölüm ayrılacağını aktararak, "Ayrıca yeni film projelerinde de Elazığ’a yer vereceğiz. Elazığ’a hayran kaldık. Elazığ'ın kültürel varlığını, insanının samimiyet ve misafirperverliğini Rafadan Tayfa hayranları vesilesi ile dünyaya duyuracağız." diye konuştu.

Şölene kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile aileler katıldı.

