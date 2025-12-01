Elazığ'da 20 Üreticiye Koyun-Keçi Kırkım Makinası Teslimi

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kura ile belirlenen 20 üreticiye koyun-keçi kırkım makineleri teslim etti; amaç maliyetleri düşürmek ve sürdürülebilir hayvancılığı güçlendirmek.