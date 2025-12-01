Elazığ'da 20 Üreticiye Koyun-Keçi Kırkım Makinası Teslimi
Elazığ'da küçükbaş hayvancılığın verimini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kura sonucunda belirlenen 20 hak sahibi üreticiye koyun-keçi kırkım makineleri teslim etti.
Hedef: Maliyetleri Azaltmak ve Sürdürülebilir Hayvancılığı Güçlendirmek
Teslim edilen makinelerle üreticilerin üretim koşullarının iyileştirilmesi, maliyetlerin azaltılması ve sürdürülebilir hayvancılığın güçlendirilmesi amaçlanıyor.
"Üreticilerimizin üretim koşullarını iyileştirmek, maliyetlerini azaltmak ve sürdürülebilir hayvancılığı güçlendirmek amacıyla desteklerimize devam ediyoruz. Dağıtımı yapılan ekipmanların üreticilerimize hayırlı olmasını diliyor, bereketli bir üretim sezonu temenni ediyoruz"
