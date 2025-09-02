DOLAR
Elazığ'da 81 firari hükümlü yakalandı

Elazığ'da ağustos ayında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 81 firari hükümlü yakalandı; ruhsatsız silah ve çok sayıda fişek ele geçirildi, yakalananlar tutuklandı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 20:49
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 20:49
Elazığ'da 81 firari hükümlü yakalandı

Emniyet güçleri ağustos ayında geniş çaplı operasyon yürüttü

Elazığ'da geçen ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 81 firari hükümlü yakalandı.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ağustos ayında yürütülen çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası olan 81 firari hükümlünün yakalandığını bildirdi.

Hatipoğlu, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlülerin tutuklandıklarını belirterek şunları kaydetti:

Ağustos ayı içerisinde yapılan uygulama ve operasyonlarda ruhsatsız tabanca ve tüfek taşıyan 36 şahıs yakalanmış, 25 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 246 fişek, 13 tüfek ve 58 kartuş ele geçirilmiştir. Şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemler yapılmıştır. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliğini sağlamak için güvenlik güçlerimiz azim ve kararlılıkla çalışmaktadır.

