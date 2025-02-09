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Elazığ'da Artı Değer Vanspor FK Otobüsüne Taşlı Saldırı: 4 Yaralı

Elazığ'da Artı Değer Vanspor FK otobüsüne yapılan taşlı saldırıda 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 00:11
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 00:11
Elazığ'da Artı Değer Vanspor FK Otobüsüne Taşlı Saldırı: 4 Yaralı

Elazığ'da Taşlı Saldırı: 4 Yaralı

Elazığ'da bugün gerçekleşen korkunç bir olayda, Artı Değer Vanspor FK yöneticileri ve futbolcularını taşıyan otobüse taşlı saldırı düzenlendi. Bu saldırı sonucunda 4 kişi yaralandı.

Olayın Ayrıntıları

TFF Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Çimentaş Elazığspor ile Artı Değer Vanspor FK arasında oynanan maçın ardından, otobüs, Elazığ-Bingöl kara yolunda bir grup tarafından hedef alındı. Saldırganların taşlarıyla hedef alınan otobüste bulunan 4 kişi yaralanırken, olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralıların Durumu ve Gözaltılar

Yaralanan 4 kişiye sağlık ekipleri hemen müdahale ederek, gerekli tedavi işlemlerini gerçekleştirdi. Olayla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda, 3 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı ve işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Bu üzücü olay spor camiasında büyük bir endişeye neden oldu ve güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği vurgulandı.

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