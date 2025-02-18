Elazığ'da Asayiş Operasyonunda 5 Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 39 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 18:07
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 18:25
Elazığ'da Asayiş Operasyonunda 5 Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da Önemli Asayiş Operasyonu

Elazığ'da, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen büyük bir asayiş operasyonunda toplamda 39 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütüldü.

Ele Geçirilen Tehlikeli Maddeler

Uygulama sırasında yapılan aramalarda, 15 ruhsatsız tabanca, 191 fişek, 5 pompalı tüfek, 8 kartuş, 320,87 gram esrar, 107,17 gram sentetik kannabinoid, 60,79 gram metamfetamin ve 6 sentetik ecza ele geçirildi.

Tutuklamalar ve Gelişmeler

Emniyetteki işlemlerinin ardından, şüpheliler adliyeye sevk edildi. 5 şüpheli "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler ise işlemlerinin ardından emniyetten serbest bırakıldı.

Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 39 şüpheliden 5'i tutuklandı....

Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 39 şüpheliden 5'i tutuklandı. Yapılan aramalarda, 15 ruhsatsız tabanca, 191 fişek, 5 pompalı tüfek, 8 kartuş, 320,87 gram esrar, 107,17 gram sentetik kannabinoid, 60,79 gram metamfetamin ve 6 sentetik ecza ele geçirildi.

Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 39 şüpheliden 5'i tutuklandı....

Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 39 şüpheliden 5'i tutuklandı. Yapılan aramalarda, 15 ruhsatsız tabanca, 191 fişek, 5 pompalı tüfek, 8 kartuş, 320,87 gram esrar, 107,17 gram sentetik kannabinoid, 60,79 gram metamfetamin ve 6 sentetik ecza ele geçirildi.

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