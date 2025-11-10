Elazığ’da Beton Mikseri Asfalta Beton Döktü — Aksaray Mahalle’sinde Cep Kamera Kaydı

Elazığ’da beton mikseri asfalta beton döktü

Aksaray Mahalle’sinde cep telefonu kamerasına yansıyan anlar

Elazığ’da yaşanan olayda, trafikte duran bir araçtan çıkan görüntüler dikkati çekti. Aksaray Mahalle’sinde meydana gelen olayda, kırmızı ışıkta duran bir beton mikseri, fazla yüklenen betonun taşması sonucu asfalt yola beton döktü.

Olay anı, yoldaki başka bir araçta bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde mikserin etrafa dökülen betona rağmen kısa süre sonra hareket ettiği ve sürücünün olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

Yetkililerden veya sürücüden konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Olayın yarattığı olası trafik ve çevre etkilerine ilişkin soru işaretleri görüntülerle birlikte kamuoyuna yansıdı.

