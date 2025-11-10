Elazığ’da Beton Mikseri Asfalta Beton Döktü — Aksaray Mahalle’sinde Cep Kamera Kaydı

Elazığ’da Aksaray Mahalle’sinde, kırmızı ışıkta duran beton mikseri taşan beton nedeniyle asfalt yola döktü; anlar cep telefonu kamerasına yansıdı, sürücü olay yerinden ayrıldı.

Yayın Tarihi: 10.11.2025 17:44
Güncelleme Tarihi: 10.11.2025 17:44
Elazığ’da yaşanan olayda, trafikte duran bir araçtan çıkan görüntüler dikkati çekti. Aksaray Mahalle’sinde meydana gelen olayda, kırmızı ışıkta duran bir beton mikseri, fazla yüklenen betonun taşması sonucu asfalt yola beton döktü.

Olay anı, yoldaki başka bir araçta bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde mikserin etrafa dökülen betona rağmen kısa süre sonra hareket ettiği ve sürücünün olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

Yetkililerden veya sürücüden konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Olayın yarattığı olası trafik ve çevre etkilerine ilişkin soru işaretleri görüntülerle birlikte kamuoyuna yansıdı.

