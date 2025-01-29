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Elazığ'da Camiye Torpil Attı: O Anlar Kamerada

Elazığ'da namaz sırasında camiye torpil atan kişinin görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 16:25
Elazığ'da Camiye Torpil Attı: O Anlar Kamerada

Elazığ'da Camiye Torpil Atma Olayı Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Elazığ'ın Mustafapaşa Mahallesi'nde, Kışla Camisi'nde gerçekleşen olayda, bir kişi namaz kılındığı sırada caminin kapısına torpil atarak kaçtı. O anlar, caminin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olayın Gerçekleştiği Anlar

Önceki gün meydana gelen olayda, namaz kılan cemaatin huzuru bozuldu. Kapı önünden içeriye atılan torpil, halının üzerinde patladı ve bu durum bazı cemaat üyelerinde korku yarattı.

Kamera kayıtlarına göre, şüpheli, caminin avlusunda bir süre dolaştıktan sonra içeri girdi ve elindeki torpili halının üzerine bırakarak hızla uzaklaştı. Patlamanın ardından caminin köşe kısmında namaz kılan bazı cemaat üyeleri anlık bir korkuya kapıldı, ancak ön safhalardaki cemaat namaza devam etti.

Polis Ekiplerinin Çalışmaları Sürüyor

Olayın ardından polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarındaki görüntüler, şüphelinin kimliğinin belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor.

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