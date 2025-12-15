DOLAR
Elazığ'da Çöp Kamyonu Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti

Elazığ'da Salıbaba Mahallesi'nde dönüş yapan çöp kamyonunun altında kalan belediye işçisi Bayram Kodad (54) olay yerinde hayatını kaybetti. İnceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 18:33
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 18:38
Salıbaba Mahallesi'ndeki kaza sonrası ekipler harekete geçti

Olay, Salıbaba Mahallesi 14562. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dönüş yaptığı esnada 06 GA 6623 plakalı çöp kamyonunun altında kalan belediye işçisi Bayram Kodad (54) hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kodad'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Yapılan incelemenin ardından Kodad'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

