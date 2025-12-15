Elazığ'da Çöp Kamyonu Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti

Elazığ'da çöp kamyonu altında kalan işçi hayatını kaybetti
Salıbaba Mahallesi'ndeki kaza sonrası ekipler harekete geçti
Olay, Salıbaba Mahallesi 14562. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dönüş yaptığı esnada 06 GA 6623 plakalı çöp kamyonunun altında kalan belediye işçisi Bayram Kodad (54) hayatını kaybetti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kodad'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Yapılan incelemenin ardından Kodad'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.
