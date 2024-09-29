Elazığ’da Görkemli Düğün: AK Parti MKYK Üyesi Ömer Serdar’ın Oğlu Yusuf Serdar Dünya Evine Girdi

Ömer Serdar’ın Oğlu Yusuf Serdar Beyda Duran ile Hayatını Birleştirdi



AK Parti MKYK Üyesi ve 26. Dönem Elazığ Milletvekili Av. Ömer Serdar’ın oğlu Yusuf Serdar ile Beyda Duran’ın düğünü, Elazığ’da büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Akgün Otel Havuzbaşı’nda yapılan düğün törenine birçok siyasetçi, üst düzey bürokrat ve vatandaş katıldı. Düğün, siyasi dünyada da geniş yankı bulurken, katılımcılar arasında Türkiye’nin dört bir yanından önemli isimler yer aldı.

SİYASİ VE BÜROKRATLAR DÜĞÜNE YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Elazığ’da düzenlenen düğün, sadece bir aile etkinliği olmakla kalmadı; aynı zamanda Türkiye’nin siyasi ve bürokratik camiasından birçok önemli ismi bir araya getirdi. Düğüne katılan isimler arasında AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Zafer Sarıkaya, İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Özhan, Mehmet Sağlam ve Münir Karaoğlu gibi üst düzey bürokratlar yer aldı.

Düğüne ayrıca 59-60. Hükümet Dönemi Tarım Bakanı Mehdi Eker, Elazığ Milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı, Semih Işıkver, Mahmut Rıdvan Nazırlı, Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, AFAD Başkanı Okay Memiş ve daha birçok tanınmış isim katıldı.

YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞEN TÖRENDE DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Yusuf Serdar ve Beyda Duran’ın düğünü, görkemli bir atmosferde gerçekleşirken, çiftin mutluluğu davetliler tarafından büyük bir coşku ile kutlandı. Elazığ’da Akgün Otel Havuzbaşı’nda düzenlenen düğünde siyaset ve bürokrasinin birçok tanınmış ismi bir araya geldi. Gecede, davetliler genç çifti tebrik ederken, tören duygusal ve coşkulu anlara sahne oldu.

Düğünde AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve İçişleri Bakan Yardımcıları başta olmak üzere birçok üst düzey siyasetçi ve bürokrat, Serdar ailesine tebriklerini iletti. Düğün, davetliler arasında sıcak bir atmosfer oluştururken, Elazığ’ın önemli isimleri de bu mutlu güne tanıklık etti.

KATILAN İSİMLER VE GÖRKEMLİ ORGANİZASYON

Düğüne katılan isimler arasında eski İçişleri Bakanı Selami Altınok, 61. Hükümet Dönemi İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer gibi Türkiye’nin dört bir yanından gelen siyasi ve bürokratik isimler vardı. Ayrıca, Ankara Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü Kadir Sunguroğlu, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Elazığ Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Diyarbakır Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve Fırat Üniversitesi Rektörü Fahrettin Göktaş gibi akademik ve emniyet camiasından da birçok önemli isim düğüne katıldı.

ELAZIĞ SİYASETİNİN SEVİLEN İSMİ: AV. ÖMER SERDAR

Düğün, Elazığ siyasetinin tanınan isimlerinden biri olan Av. Ömer Serdar’ın oğlunun mutluluğunu kutladığı özel bir geceydi. 26. Dönem Elazığ Milletvekili olarak TBMM’de görev yapan Ömer Serdar, AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı ve MKYK üyeliği görevlerini de sürdürüyor. Serdar, Elazığ’ın sevilen simalarından biri olarak tanınırken, siyaset arenasında da önemli bir yer tutuyor.

Ömer Serdar, 1999 yılında Fazilet Partisi’nden milletvekili adayı olarak siyasi kariyerine adım atmış, 2003’te AK Parti’nin Büyük Kongre Delegesi ve 2004’te de Belediye Başkan Aday Adayı olarak siyasi hayatta aktif rol almıştır. 1982 yılından itibaren çeşitli sanat ve edebiyat dergilerinde yazılar yazan Serdar, Elazığ Barosu Genel Sekreterliği ve Türkiye Barolar Birliği delegesi olarak da önemli görevlerde bulunmuştur.

2017 yılından itibaren Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı görevini sürdüren Serdar, 2022’de AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı görevine atanmış ve aktif siyasi yaşamına devam etmektedir. Ömer Serdar, İngilizce ve Arapça bilmekte olup, evli ve iki çocuk babasıdır.

GENÇ ÇİFTİN MUTLULUĞU TEBRİK EDİLDİ

Elazığ’da düzenlenen bu büyük düğün, Yusuf Serdar ve Beyda Duran çiftinin mutluluğuna tanıklık eden bir gece olarak hafızalarda yer aldı. Geniş katılımla gerçekleşen törende, genç çiftin mutluluğu davetliler tarafından tebrik edilirken, düğüne katılan siyasi ve bürokratik isimler Serdar ailesine iyi dileklerde bulundular.