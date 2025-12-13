Elazığ'da Hafta Sonu Trafik Denetimi: Çift Park ve Ters Yön Denetlendi

Elazığ'da Hafta Sonu Trafik Denetimi

Çift park ve ters yön ihlallerine yoğun müdahale

Soğuk havanın etkili olduğu Elazığ'da, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri hafta sonu kent genelinde trafik denetimi gerçekleştirdi.

Denetimler, özellikle vatandaşların yoğun olduğu sosyal yaşam alanları, ana arterler ve trafik yoğunluğunun arttığı bölgelerde yapıldı. Ekipler, çift park, ters yön ve diğer trafik kuralı ihlallerini kontrol etti.

Durdurulan sürücülere gerekli kontroller yapıldı; ekipler ayrıca trafik kurallarına ilişkin bilgilendirme ve uyarılarda bulundu. Kurallara uymayan sürücüler hakkında ilgili mevzuat kapsamında işlem uygulandı.

Denetimlerin temel hedefi, trafik güvenliğini sağlamak ve olası olumsuzlukların önüne geçmek olarak belirtildi.

