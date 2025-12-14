Elazığ'da Hindi Çiftliği Kurdu: Murat Varan Memleketine Döndü

Göçten Çiftçiliğe

Almanya'da 4 yıl yaşayan 3 çocuk babası Murat Varan (35), 2020 yılında gittiği Almanya'dan döndü ve memleketi Elazığ'da kendi işinin patronu oldu. Varan, merkeze bağlı Kıraç köyü'nde 10 dönüm arazi üzerine kurduğu hindi çiftliğiyle üretime başladı.

İş fikrini bir yakınından öğrendiğini belirten Varan, çiftlik konusunda çevresinden aldığı destekle işe başladı. Çiftlikte yetiştirilen hindiler, fiyat aralığı olarak 1.800 ile 3.500 lira arasında satışa sunuluyor.

Üretim ve Gelecek Planları

İşletme sahibi Varan, şu an için çevre illere düzenli gönderim yapamadıklarını söyleyerek, ileride bölgeye açılma planları olduğunu aktardı. Mevcut durumda ortalama 500 hindi bulunduğunu ve talep olması halinde yılını çiftlik faaliyetlerine yoğunlaştıracaklarını belirtti.

Varan'ın konu hakkında söylediği ifadeler şöyle: "Yurtdışında 4 buçuk sene kadım. Orayı beğendik güzel fakat memleketimiz gibi değil. Yatırımımızı buraya yaptık. Ondan dolayı da temelli olarak dönüş sağladık. Bütün iş hayatımızı buraya odaklanmış şekilde devam ettiriyoruz. Hindi satışlarımız devam ediyor. Talep ve ilgi olursa seneye de bu işe devam edeceğiz. Hindi çiftliği hakkında herhangi bir bilgimiz yoktu. Sıfırdan başladık. Bir işi severek yaptığın zaman inanılmaz derecede o işten kazanç sağlıyorsun. Biz işimizi severek yaptık. Çok şükür fazla bir zayiat vermeden hindileri yetiştirdik meyvesini de yemeye başlayacağız inşallah. Nasip olursa seneye daha çok sayıyı arttırarak halkımıza sunmayı planlıyorum. Elazığ’da yılbaşından dolayı hindiye talep olmadı. Ortalama 500 tane hindimiz var. Her bütçeye uygun hindilerimiz var. Fiyatlar bin 800 ile 3 bin 500 lira arasında değişiyor. Çevre illere yeni olduğumuz için pek gönderim yapamıyoruz. Nasip olursa ilerleyen zamanlarda düşünüyoruz"

Not: Haberde yer alan tüm özel isimler, tarihler ve sayısal veriler haber kaynağındaki biçimiyle korunmuştur.

