DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.853.594,82 -0,2%

Elazığ'da Hindi Çiftliği Kurdu: Murat Varan Memleketine Döndü

Almanya'dan dönen 35 yaşındaki Murat Varan, Elazığ Kıraç'ta 10 dönüm üzerine hindi çiftliği kurdu; fiyatlar 1.800–3.500 TL, yaklaşık 500 hindi mevcut.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 10:35
Elazığ'da Hindi Çiftliği Kurdu: Murat Varan Memleketine Döndü

Elazığ'da Hindi Çiftliği Kurdu: Murat Varan Memleketine Döndü

Göçten Çiftçiliğe

Almanya'da 4 yıl yaşayan 3 çocuk babası Murat Varan (35), 2020 yılında gittiği Almanya'dan döndü ve memleketi Elazığ'da kendi işinin patronu oldu. Varan, merkeze bağlı Kıraç köyü'nde 10 dönüm arazi üzerine kurduğu hindi çiftliğiyle üretime başladı.

İş fikrini bir yakınından öğrendiğini belirten Varan, çiftlik konusunda çevresinden aldığı destekle işe başladı. Çiftlikte yetiştirilen hindiler, fiyat aralığı olarak 1.800 ile 3.500 lira arasında satışa sunuluyor.

Üretim ve Gelecek Planları

İşletme sahibi Varan, şu an için çevre illere düzenli gönderim yapamadıklarını söyleyerek, ileride bölgeye açılma planları olduğunu aktardı. Mevcut durumda ortalama 500 hindi bulunduğunu ve talep olması halinde yılını çiftlik faaliyetlerine yoğunlaştıracaklarını belirtti.

Varan'ın konu hakkında söylediği ifadeler şöyle: "Yurtdışında 4 buçuk sene kadım. Orayı beğendik güzel fakat memleketimiz gibi değil. Yatırımımızı buraya yaptık. Ondan dolayı da temelli olarak dönüş sağladık. Bütün iş hayatımızı buraya odaklanmış şekilde devam ettiriyoruz. Hindi satışlarımız devam ediyor. Talep ve ilgi olursa seneye de bu işe devam edeceğiz. Hindi çiftliği hakkında herhangi bir bilgimiz yoktu. Sıfırdan başladık. Bir işi severek yaptığın zaman inanılmaz derecede o işten kazanç sağlıyorsun. Biz işimizi severek yaptık. Çok şükür fazla bir zayiat vermeden hindileri yetiştirdik meyvesini de yemeye başlayacağız inşallah. Nasip olursa seneye daha çok sayıyı arttırarak halkımıza sunmayı planlıyorum. Elazığ’da yılbaşından dolayı hindiye talep olmadı. Ortalama 500 tane hindimiz var. Her bütçeye uygun hindilerimiz var. Fiyatlar bin 800 ile 3 bin 500 lira arasında değişiyor. Çevre illere yeni olduğumuz için pek gönderim yapamıyoruz. Nasip olursa ilerleyen zamanlarda düşünüyoruz"

Not: Haberde yer alan tüm özel isimler, tarihler ve sayısal veriler haber kaynağındaki biçimiyle korunmuştur.

ALMANYA’DA 4 SENE KALAN MURAT VARAN, YATIRIMI ÜLKEME YAPACAĞIM DİYEREK MEMLEKETİNDE HİNDİ ÇİFTLİĞİ...

ALMANYA’DA 4 SENE KALAN MURAT VARAN, YATIRIMI ÜLKEME YAPACAĞIM DİYEREK MEMLEKETİNDE HİNDİ ÇİFTLİĞİ AÇTI

ALMANYA’DA 4 SENE KALAN MURAT VARAN, YATIRIMI ÜLKEME YAPACAĞIM DİYEREK MEMLEKETİNDE HİNDİ ÇİFTLİĞİ...

İLGİLİ HABERLER

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli Kabuk Değiştiriyor: Dev Projelerle Metro ve Kentsel Dönüşüm
2
Çankırı'nın Yer Altı Tuz Şehri: Astım ve KOAH Hastalarına Şifa
3
Tır Kontrolden Çıktı: Köprübaşı Çarıklar Mahallesi'nde 1 Yaralı
4
Gaziantep'te Aile Sağlık Merkezinde Akupunkturle Ağrıya Çözüm
5
Sivas'ta Yaralı Dağ Keçisi 'Garip' Ailenin Maskotu Oldu
6
ÇEDES Öğrencileri Nasuh Paşa Külliyesi’nde Buluştu
7
Uzmandan Aşı Uyarısı: Evcil Kedi ve Köpekler Zararlı Değil

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama