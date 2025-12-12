DOLAR
Elazığ'da Islak Yolda Makas Atan Sürücü Kameraya Yansıdı

Elazığ Güney çevre yolunda yağmurla ıslanan yolda makas atan sürücünün tehlikeli hareketleri, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 12:45
Elazığ'da etkili olan yağmur sonrası ıslanan ve kayganlaşan yolda, makas atarak ilerleyen bir otomobil sürücüsünün tehlikeli sürüşü kameralara yansıdı.

Olayın Detayları

Olay, Güney çevre yolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre sürücü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda trafikte tehlike oluşturarak diğer araçların arasından makas atarak ilerledi.

Kendisinin ve diğer sürücülerin canını hiçe sayan bu hareketlerin ardından sürücü kısa süre içinde gözden kayboldu. O anlar, bölgede bulunan başka bir sürücünün araç içi kamerası tarafından kaydedildi.

