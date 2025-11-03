Elazığ'da Kadın Kendi Boğazını Kesti — Ağır Yaralı

Elazığ'da psikolojik rahatsızlığı bulunan S.K. (36), evde boğazını keserek ağır yaralandı. Çocukları sağlık ve polis ekiplerine haber verdi; S.K. Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altında.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 22:29
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 23:30
Olay ve müdahale

Elazığ'ın Rızaiye Mahallesi Saygın Sokak adresinde meydana gelen olayda, psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen S.K. (36), evde bulunduğu sırada bıçakla kendi boğazını kesti.

Durumu fark eden çocukları önce komşulara, ardından sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan S.K., ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olayın yaşandığı evde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

