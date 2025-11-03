Elazığ'da Kadın Kendi Boğazını Kesti — Ağır Yaralı

Olay ve müdahale

Elazığ'ın Rızaiye Mahallesi Saygın Sokak adresinde meydana gelen olayda, psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen S.K. (36), evde bulunduğu sırada bıçakla kendi boğazını kesti.

Durumu fark eden çocukları önce komşulara, ardından sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan S.K., ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olayın yaşandığı evde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ELAZIĞ’DA PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞI OLAN 36 YAŞINDAKİ KADIN, EVDE KENDİ BOĞAZINI KESTİ. AĞIR YARALANAN KADIN, HASTANEYE KALDIRILARAK TEDAVİ ALTINA ALINDI