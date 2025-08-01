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Elazığ'da Maden Ocağında Göçük: Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

Elazığ'ın Palu ilçesindeki krom madeninde meydana gelen göçükte işçi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 12:04
Elazığ'da Maden Ocağında Göçük: Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

Elazığ'ın Palu ilçesinde, Kayaönü köyü mevkiinde bulunan bir özel krom madeninde henüz belirlenemeyen bir nedenle ciddi bir göçük meydana geldi.

Olayın ardından, durum derhal jandarma, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekiplerine bildirildi. Kurtarma çalışmalarına hızla başlandı.

İlk belirlemelere göre, göçük altında kaldığı değerlendirilen bir işçinin kurtarılması için ekipler yoğun çaba gösteriyor. Olayla ilgili gelişmelerin takipçisi olacağız.

Elazığ'ın Palu ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi. Bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve...

Elazığ'ın Palu ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi. Bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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