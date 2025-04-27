Elazığ'da Midibüs Devrildi: 22 Yaralı

Elazığ'da Midibüs Kazasında 22 Kişi Yaralandı
Elazığ'da meydana gelen midibüs kazasında 22 kişi yaralandı. Henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 21 ACN 504 plakalı midibüs, Elazığ-Diyarbakır kara yolunun 45. kilometresinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçip devrildi.
Olay Yerine Acil Yardım Ekipleri Sevk Edildi
Yaralıların arasında sürücünün de bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Vali Hatipoğlu Olay Yerinde
Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, kaza yerine gelerek, ekiplerden olay hakkında bilgi aldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu gelen bilgiler arasında.
Elazığ'da midibüsün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı.
Elazığ'da midibüsün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı.