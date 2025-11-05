Elazığ’da Minibüs ile Kamyon Çarpıştı: 1 Yaralı
Kaza Elazığ-Malatya karayolu Koçharman köyü mevkiinde gerçekleşti
Elazığ’da minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ-Malatya karayolu Koçharman köyü mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, S.A. idaresindeki 34 KYU 855 plakalı kamyon ile A.D. idaresindeki 34 MIH 617 plakalı minibüs çarpıştı.
Kazada minibüs sürücüsü yaralandı. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada sıkışan sürücü, AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.
ELAZIĞ’DA MİNİBÜS İLE KAMYONUN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI