Elazığ’da Minibüs ile Kamyon Çarpıştı: 1 Yaralı

Elazığ-Malatya karayolu Koçharman köyü mevkiinde minibüs ile kamyon çarpıştı; minibüs sürücüsü AFAD tarafından kurtarıldı, 1 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 12:15
Elazığ’da Minibüs ile Kamyon Çarpıştı: 1 Yaralı

Elazığ’da Minibüs ile Kamyon Çarpıştı: 1 Yaralı

Kaza Elazığ-Malatya karayolu Koçharman köyü mevkiinde gerçekleşti

Elazığ’da minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Malatya karayolu Koçharman köyü mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, S.A. idaresindeki 34 KYU 855 plakalı kamyon ile A.D. idaresindeki 34 MIH 617 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazada minibüs sürücüsü yaralandı. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada sıkışan sürücü, AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

ELAZIĞ’DA MİNİBÜS İLE KAMYONUN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ...

ELAZIĞ’DA MİNİBÜS İLE KAMYONUN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI

ELAZIĞ’DA MİNİBÜS İLE KAMYONUN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ...

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Meryem Gemicioğlu'na Kamera Arkası'ndan Büyük Ödül
2
Adıyaman'da Kafa Kafaya Çarpışma: Polis Memuru Cengiz Askar Hayatını Kaybetti
3
Bafra’da OSB’leri Birleştirecek Kızılırmak Köprüsü Hızla Yükseliyor
4
Selim İmamoğlu’nun Emniyet İfadesi Ortaya Çıktı: TECTUM ve 637.106 Euro İddiası
5
Sülüklü Göl’de Kamış Yangını: Gölbaşı’nda Hızlı Müdahale
6
Ege Üniversitesi'nde 9. Ulusal Kutup Bilimleri Sempozyumu ve 5. Kutup Şenliği başladı
7
Bozyazı'da Sahipsiz Sokak Hayvanları İçin Koordinasyon Toplantısı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş