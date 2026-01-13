Uzmandan Uyarı: 'Kar Yemek' Sanıldığı Kadar Masum Değil

Dr. Özge Yurtseven, şehir karının egzoz, ağır metaller, mikroorganizmalar ve yerde hayvan dışkısı nedeniyle özellikle çocuklar için sağlık riski taşıdığını belirtti.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 11:46
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 11:46
Çocuklar için artan sağlık riski

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Özge Yurtseven, yurt genelinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından aileleri uyardı. Dr. Yurtseven, şehir ortamında yağan karın tek başına zararsız gibi görünse de ciddi riskler taşıyabileceğine dikkat çekti.

Dr. Yurtseven, şehirlerdeki karın hava kirliliği nedeniyle egzoz gazlarına maruz kaldığını, bu karların içinde ağır metallerin birikebileceğini ve çeşitli mikroorganizmalar barındırabileceğini vurguladı. Bu nedenle kirlenmiş karların tüketilmemesi gerektiğini belirtti.

Yerde biriken kar özel bir risk oluşturuyor. Dr. Yurtseven, 'Yerdeki kar hayvan dışkısı, bakteri ve parazit içerebilir. Bu da özellikle çocuklar için ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir' diyerek aileleri uyardı.

Çocukların merak duygusu nedeniyle kar yemek isteyebileceğini belirten Dr. Yurtseven, ailelere şu önerilerde bulundu: 'Eğer çocuk illa kar yemek istiyorsa, mümkünse temiz ve yeni yağdığı düşünülen kardan çok az miktarda denemesine izin verilebilir. Ancak sonrasında mutlaka ağız hijyenine dikkat edilmelidir.'

Dr. Yurtseven, son olarak 'Kar yenilmesini önermiyoruz' ve bir çocuk hekimi olarak kendisinin de 'En güvenlisi hiç yememektir' görüşünde olduğunu ifade etti.

