Elazığ'da Motosiklet Yayaya Çarptı: 2 Yaralı

Elazığ'da meydana gelen kazada, motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılardan biri ağır durumda.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 00:41
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 00:47
Elazığ'da Motosiklet Yayaya Çarptı: 2 Yaralı

Elazığ'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Elazığ'da meydana gelen bir trafik kazasında, motosikletin yayaya çarpması sonucu 1’i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Olay, Sürsürü Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, Y.E. tarafından kullanılan 62 AAB 025 plakalı motosikletin, yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki I.B.'ye çarpmasıyla gerçekleşti.

Kaza sonrası olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olan motosiklet sürücüsü ve ağır yaralanan çocuk, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Elazığ'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla...

Elazığ'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Elazığ'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla...

Elazığ'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

İLGİLİ HABERLER

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pentagon'da 5 Yıl İçin Yüzde 8 Bütçe Kesintisi Talimatı
2
Sakarya Jandarma Komutanı Albay Karaca, Yılın Kareleri Oylamasında
3
TÜSİAD Yöneticilerine Savcılıktan Ceza Soruşturması
4
ABD'de Sınır Güvenliği Personeli Katliamı: Jack LaSota Kefaletsiz Yargılanacak
5
İsfahan, 2025 Tur Operatörleri Buluşması'na Ev Sahipliği Yapıyor
6
Bolu'da Taşımalı Eğitime Ara: 20 Şubat'ta Okullar Tatil
7
Rize'de Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı