Elazığ'da Motosiklet Yayaya Çarptı: 2 Yaralı

Elazığ'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Elazığ'da meydana gelen bir trafik kazasında, motosikletin yayaya çarpması sonucu 1’i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Olay, Sürsürü Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, Y.E. tarafından kullanılan 62 AAB 025 plakalı motosikletin, yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki I.B.'ye çarpmasıyla gerçekleşti.

Kaza sonrası olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olan motosiklet sürücüsü ve ağır yaralanan çocuk, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Elazığ'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Elazığ'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.