Elazığ'da Öğrenciler Kağıttan Gemilerle Küresel Sumud Filosuna Destek Verdi

Elazığ Ağın'da öğrenciler kağıttan gemilerle Küresel Sumud Filosu'na destek için Keban Baraj Gölü'nde etkinlik düzenledi.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 13:19
Elazığ'da Öğrencilerden Sumud Filosuna Duyarlı Destek

Mehmet Kemal Karabatak Ortaokulu öğrencileri kağıttan gemilerini suya bıraktı

Elazığ'ın Ağın ilçesinde, Mehmet Kemal Karabatak Ortaokulu öğrencileri, Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla kağıttan gemilerini suya bıraktı.

Etkinlik, Milli Eğitim Bakanlığınca Türkiye'deki tüm okullarda başlatılan "Filistin Farkındalık Etkinlikleri" kapsamında gerçekleştirildi. Öğrenciler ellerinde Türk bayrağıyla, "Kalbimiz Sumud Filosu ile" ve "Gazzeli kardeşlerimize selam olsun" sloganları eşliğinde hazırladıkları kağıt gemileri Keban Baraj Gölünde yüzdürdü.

8. sınıf öğrencisi Damla Çınar, Filistinli çocuklara seslenerek yaşanan saldırılardan duydukları üzüntüyü dile getirdi ve Gazzelilerin yanında olduklarını ifade etti.

Ağın İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Sırlıer ise etkinlikle hem bireysel hem de toplumsal duyarlılığın öneminin vurgulandığını belirterek, "Etkinliğimize katkı sunan tüm öğretmenlere ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Etkinlik, bölgedeki insani krize dikkat çekmeyi ve gençler arasında farkındalık oluşturmayı amaçladı.

