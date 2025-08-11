Elazığ'da Otluk Alanda Çıkan Yangın Tarihi Kervansarayı Tehdit Etti

Elazığ'da Yangın Panik Yarattı

Elazığ'ın Keban ilçesinde, otluk alanda başlayan bir yangın, hızla tarihi Denizli Kervansarayı'nın kalıntılarına ve bir eve sıçradı. Olay, Denizli Köyü'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi.

İtfaiye ve Kurtarma Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki yapıları tehdit ederken, durumu fark eden vatandaşlar hemen 112 Acil Sağlık, Keban ve Ağın Belediyesi itfaiyesi, Orman Bölge Müdürlüğü ile jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine hızla intikal eden ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sonucunda, Denizli Kervansarayı ile evde kısmi hasar oluştu.

Dumandan Etkilenen İki Kişiye Müdahale

Yangın sırasında dumandan etkilenen iki kişi, acil sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi. Olayın sebebine yönelik araştırmalar devam etmektedir.

