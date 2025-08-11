DOLAR
40,7 0,01%
EURO
47,3 0,27%
ALTIN
4.380,5 1,43%
BITCOIN
4.909.655,22 -1,67%

Elazığ'da Otluk Alanda Çıkan Yangın Tarihi Kervansarayı Tehdit Etti

Elazığ Keban'da çıkan yangın, Denizli Kervansarayı'nın kalıntılarına ve bir eve sıçrayarak kısmi hasara yol açtı.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 18:53
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 18:53
Elazığ'da Otluk Alanda Çıkan Yangın Tarihi Kervansarayı Tehdit Etti

Elazığ'da Yangın Panik Yarattı

Elazığ'ın Keban ilçesinde, otluk alanda başlayan bir yangın, hızla tarihi Denizli Kervansarayı'nın kalıntılarına ve bir eve sıçradı. Olay, Denizli Köyü'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi.

İtfaiye ve Kurtarma Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki yapıları tehdit ederken, durumu fark eden vatandaşlar hemen 112 Acil Sağlık, Keban ve Ağın Belediyesi itfaiyesi, Orman Bölge Müdürlüğü ile jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine hızla intikal eden ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sonucunda, Denizli Kervansarayı ile evde kısmi hasar oluştu.

Dumandan Etkilenen İki Kişiye Müdahale

Yangın sırasında dumandan etkilenen iki kişi, acil sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi. Olayın sebebine yönelik araştırmalar devam etmektedir.

Elazığ'ın Keban ilçesinde otluk alanda başlayıp tarihi Denizli Kervansarayı'nın kalıntıları ile...

Elazığ'ın Keban ilçesinde otluk alanda başlayıp tarihi Denizli Kervansarayı'nın kalıntıları ile bir eve sıçrayan yangın söndürüldü.

Elazığ'ın Keban ilçesinde otluk alanda başlayıp tarihi Denizli Kervansarayı'nın kalıntıları ile...

Elazığ'ın Keban ilçesinde otluk alanda başlayıp tarihi Denizli Kervansarayı'nın kalıntıları ile bir eve sıçrayan yangın söndürüldü.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Aylık 12 Bin TL Burs İmkanı

Cebinizdeki Yeni Market Asistanı: 'Market Fiyatı' Uygulaması Onaylandı!

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manisa'da Camide Mihrap Tacının Düşmesi Sonucu 1 Ölü, 1 Yaralı
2
Manisa'da Orman Yangınları: Şehzadeler ve Alaşehir'de Hızla Müdahale Ediliyor
3
Balıkesir Depreminde Hayatını Kaybeden Nihat Önbaş İzmir'de Defnedildi
4
Giresun'da Kaybolan Genç Cihan Tekin'in Cansız Bedenine Ulaşıldı
5
Meclis'te Mehmet Sabri Güner İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
6
Elazığ'da Otluk Alanda Çıkan Yangın Tarihi Kervansarayı Tehdit Etti

Damla Kent Projesi Halka Arzında Rekor İlgisi: 21,4 Milyar TL!

Cebinizdeki Yeni Market Asistanı: 'Market Fiyatı' Uygulaması Onaylandı!

151 Günde Yeni Eviniz Faizsiz ve Masrafsız: Tasarrufa Dayalı Finansman İle Tanışın

Türkiye'yi Bekleyen Cehennem Sıcakları: Eyyam-ı Bahur Geri Dönüyor

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Aylık 12 Bin TL Burs İmkanı

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi