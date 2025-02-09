Elazığ'da Otobüse Taşlı Saldırı: 4 Yaralı

Elazığ'da Spor Dolu Bir Günün Ardından Üzücü Bir Olay

Elazığ'da Artı Değer Vanspor FK otobüsü, bir grup tarafından taşlı saldırıya uğradı. Olayda 4 kişi yaralandı.

Maç Sonrası Saldırı Gerçekleşti

TFF Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Çimentaş Elazığspor ile Artı Değer Vanspor FK, Elazığ Atatürk Stadyumu’nda oynanan maçın ardından, Elazığ-Bingöl kara yolunda otobüse taşlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda yaralanan 4 kişi, olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.

Valilikten Açıklama

Olay gün itibariyle Elazığ Valiliği, müsabaka esnasında gereken güvenlik önlemlerinin alındığını belirtti. Ancak buna rağmen, sporun centilmenlik ve fair-play ruhuna aykırı bir vakanın gerçekleşmesi üzüntü verici. Vali açıklamasında, "Saldırının ardından gözaltına alınan 3 kişinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor," ifadelerine yer verildi.

Şiddet Kabul Edilemez

Valilik açıklamasında, sporun tanımında yer alan dostluk ve centilmenlik ruhunun, saha içindeki rekabeti aşmadığını vurguladı. "Spor sahalarında gerçekleşen hiçbir şiddet olayına müsamaha gösterilmeyecek," denilen açıklamada, "Yaşanan olaylardan duyduğumuz üzüntü ile Van Büyükşehir Belediyespor sporcu ve teknik heyetine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz," ifadeleri kullanıldı.

Valilik, bu tür saldırılara karşı duyarlılık çağrısında bulunarak, tüm taraftarları sağduyuya davet etti.