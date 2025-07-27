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Elazığ'da Otomobil Devrildi: 5 Yaralı

Elazığ'da bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 27.07.2025 23:52
Güncelleme Tarihi: 27.07.2025 23:52
Elazığ'da Otomobil Devrildi: 5 Yaralı

Elazığ'da Devrilen Otomobilde 5 Kişi Yaralandı

Elazığ'da Güney Çevre Yolu Tadım rampasında meydana gelen kaza, sürücü M.S'nin kontrolünü kaybetmesi sonucu gerçekleşti. 23 ABE 956 plakalı otomobil, şarampole devrildi.

Kaza sırasında otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Olayın ardından 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, durumu bildiren ihbar üzerine olay yerine intikal etti.

Yaralılar, ambulanslarla hızlı bir şekilde kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından yapılan incelemeler devam ediyor.

Elazığ'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Elazığ'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Elazığ'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Elazığ'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

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