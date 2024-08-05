Elazığ'da Ruhsatsız Silah Operasyonunda 10 Gözaltı

Elazığ'da Ruhsatsız Silah Operasyonları

Elazığ'da, güvenlik güçleri tarafından düzenlenen ruhsatsız silah operasyonları neticesinde 10 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun Detayları

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde genel güvenliğin sağlanması ve suç unsurlarının tespiti amacıyla bir binadaki iki farklı ikamete yönelik operasyon gerçekleştirdi.Yapılan Aramalar ve Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyonda, ruhsatsız 4 tabanca, 3 pompalı tüfek, 181 fişek, 25 kartuş ve 2 kesici alet ele geçirildi. İlk operasyon sırasında 2 kişi gözaltına alındı.

Son Haftada Gerçekleştirilen Uygulamalar

Ayrıca, son bir hafta içerisinde yapılan kontrol ve uygulamalarda ruhsatsız tabanca ve tüfek taşıdığı belirlenen 8 kişi de yakalandı. Bu kişilere ait aramalarda, 45 fişek ve 2 kartuş daha ele geçirildi.Şüphelilerin İşlemleri Devam Ediyor

Gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

Elazığ'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada, ruhsatsız 4 tabanca, 3 pompalı tüfek ile 181 fişek, 25 kartuş, 2 kesici alet ele geçirildi.