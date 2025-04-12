Elazığ'da Sahte Altın Satışı: 4 Şüpheliden 3'ü Tutuklandı

Elazığ'da kuyumculara sahte altın satışı yaptığı iddia edilen dört şüpheli, düzenlenen operasyon sonucu yakalandı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, şüphelilerin İzzetpaşa Kuyumcular Çarşısı, Kovancılar ve Karakoçan ilçeleri ile Diyarbakır'ın Hani ilçesi'nde beş esnafa yaklaşık 760 bin 700 lira ve 2 bin 495 avro değerinde sahte altın bilezik sattıkları belirlendi.

Diyarbakır'a gitmekte oldukları tespit edilen şüpheliler, düzenlenen operasyonla Elazığ'a getirildi. Yapılan aramalarda 45 sahte altın bilezik, dolandırıcılık olayından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 100 avro ve 60 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden üçü tutuklanırken, biri adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Elazığ'da kuyumculara sahte altın satarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Aramalarda, 45 sahte altın bilezik, dolandırıcılık olayından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 100 avro ve 60 bin lira ele geçirildi.