Elazığ'da Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Elazığ'da Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan Uğurlandı

Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan (23), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleşen bir taciz atışı sonucu şehit oldu ve memleketi Elazığ'da sonsuzluğa uğurlandı.

Cenaze Töreni

Şehit Alan'ın cenazesi İmam-ı Azam Camisi'nde düzenlenen bir törenle toprağa verildi. Cenaze, Türk bayrağına sarılı olarak katafalka konuldu. Törene katılan ailesi ve yakınları duygu dolu anlar yaşadı.

Öğle namazının ardından İl Müftüsü İrfan Üstündağ, cenaze namazını kıldırarak şehidin ruhu için dua etti.

Defin Süreci

Şehit Alan'ın naaşı, askeri kortej eşliğinde Palu ilçesine bağlı Karasalkım köyü'ne götürüldü ve köy mezarlığında defnedildi.

Törene Katılanlar

Programa, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ve Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu gibi çok sayıda önemli isim katıldı. Ayrıca, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel ve İl Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan da tören alanında yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı, şehit Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaşanan olay sonucunda ağır yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın (23) cenazesi memleketi Elazığ'da toprağa verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın (23) cenazesi memleketi Elazığ'da toprağa verildi.