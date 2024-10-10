DOLAR
34,2 0,06%
EURO
37,57 -0,34%
ALTIN
2.887,78 -0,65%
BITCOIN
2.083.991,2 -0,84%

Elazığ'da Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Elazığ, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan için cenaze töreni düzenlendi.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 15:34
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 15:45
Elazığ'da Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Elazığ'da Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan Uğurlandı

Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan (23), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleşen bir taciz atışı sonucu şehit oldu ve memleketi Elazığ'da sonsuzluğa uğurlandı.

Cenaze Töreni

Şehit Alan'ın cenazesi İmam-ı Azam Camisi'nde düzenlenen bir törenle toprağa verildi. Cenaze, Türk bayrağına sarılı olarak katafalka konuldu. Törene katılan ailesi ve yakınları duygu dolu anlar yaşadı.

Öğle namazının ardından İl Müftüsü İrfan Üstündağ, cenaze namazını kıldırarak şehidin ruhu için dua etti.

Defin Süreci

Şehit Alan'ın naaşı, askeri kortej eşliğinde Palu ilçesine bağlı Karasalkım köyü'ne götürüldü ve köy mezarlığında defnedildi.

Törene Katılanlar

Programa, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ve Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu gibi çok sayıda önemli isim katıldı. Ayrıca, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel ve İl Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan da tören alanında yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı, şehit Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaşanan olay sonucunda ağır yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu...

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın (23) cenazesi memleketi Elazığ'da toprağa verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu...

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın (23) cenazesi memleketi Elazığ'da toprağa verildi.

İLGİLİ HABERLER

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nükleer Beşli New York’ta Bir Araya Geliyor
2
Moratinos'tan 3. Dünya Savaşı Uyarısı: Orta Doğu'da Tehlikeli Gelişmeler
3
İran ve Umman'dan Ortak Terörle Mücadele Tatbikatı
4
Ayvalık'ta Deniz Çayırlarını Koruma Projesi Başlatıldı
5
İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: Üç Ölü
6
NATO Genel Sekreteri'nden Ukrayna Desteği Açıklamaları
7
Sivas'ta Sanayi Sitesinde Yangın: Üç Dükkan Zarar Gördü

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak