Elazığ'da Şehit Sefer Alan İçin Baba Hasan Alan Hayır Çeşmesini İnşa Ediyor

Elazığlı baba Hasan Alan, Pençe-Kilit'te şehit olan oğlu Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan adına yaptırdığı çeşmenin inşaatında işçi olarak görev alıyor.

Yayın Tarihi: 05.10.2025 12:24
Güncelleme Tarihi: 05.10.2025 12:43
Elazığ'da Şehit Sefer Alan İçin Baba Hasan Alan Hayır Çeşmesini İnşa Ediyor

Elazığ'da şehit oğlunun adına yapılan hayır çeşmesini bizzat inşa ediyor

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan için eser

Elazığ'da yaşayan Hasan Alan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde geçen yıl şehit olan oğlu Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan adına yaptırdığı hayır çeşmesinin inşaatında bizzat çalışıyor.

9 Ekim 2024'te bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu şehit düşen 23 yaşındaki Sefer Alan için babası, cenaze namazının kılındığı Sürsürü Mahallesi'ndeki İmam-ı Azam Camisi yanındaki parka bir çeşme yaptırmaya karar verdi. Çeşmenin yapımında hem işçi hem de usta olarak görev alan Alan, projenin tasarımını kendisi hazırladı.

Yapımında sona gelinen çeşmenin, Alan'ın şehit oluşunun yıl dönümü olan 9 Ekim'de hizmete açılması planlanıyor. Alan, AA muhabirine yaptığı açıklamada oğlunun ismini her yerde yaşatmaya çalıştığını söyledi.

Alan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çeşme yapılırken ben de işçilerle birlikte çalışıyorum. Çeşmenin projesini kendim tasarladım. Bu çalışmalar sonucunda oğlumun ismi anıldığı zaman mutlu oluyorum. Ömrüm yettiğince oğlumun ismini yaşatacak eserler yapacağım. Bu tarz hayır işleri yaptığımda içim ferahlıyor. Allah oğluma şehadeti nasip etti. Ben de onun adına bu hayır işlerini yapıyorum."

Alan, ayrıca "Burada tamamen alın terimle hem işçi hem de usta gibi çalışıyorum. Oğlumun acısını, bu tür çalışmalarla hafifletiyorum. Kendimi böyle hayır işlerine adadım. Bu şekilde rahatlıyorum." ifadelerini kullandı.

Elazığ'da yapılan bu hayır çeşmesi, hem yerel topluma hizmet sunacak hem de Sefer Alan'ın adını yaşatacak bir anıt olarak öncü görevi görmesi amaçlanıyor.

Elazığ'da yaşayan Hasan Alan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde geçen yıl şehit olan oğlu Piyade...

Elazığ'da yaşayan Hasan Alan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde geçen yıl şehit olan oğlu Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın hayrı için yaptırdığı çeşmenin inşaatında da çalışıyor.

Elazığ'da yaşayan Hasan Alan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde geçen yıl şehit olan oğlu Piyade...

İLGİLİ HABERLER

Aynadaki Yabancı Gerçek mi? ATV'nin Yeni Dizisi Tartışma Yarattı

28-29 Ekim 2025 Tatil Rehberi: Cumhuriyet Bayramı Yarım Gün mü, Kimler Tatil?

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Vakıfbank'tan Rekor Promosyon: 369 Personele 89.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Batman'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı
2
Gazze'de Açlık Kurbanı: Beyin Atrofili 10 Yaşındaki Nafız 8 Kiloya Düştü
3
İBB'nin 'Gezi İstanbul' Projesinde Yeni Dönem Kayıtları Başladı
4
İsrail Ordusu Batı Şeria'da 2'si Çocuk 12 Filistinliyi Gözaltına Aldı
5
İstanbul'da 'Özgürlüğe Yürüyoruz' Yürüyüşü Nedeniyle Yollar Kapatıldı
6
Gaziantep'te Koruyucu Aile Seferberliği Başladı
7
Bekir Turunç Sumud Filosu'ndan Döndü: Mersin'de Çiçeklerle Karşılama

Aynadaki Yabancı Gerçek mi? ATV'nin Yeni Dizisi Tartışma Yarattı

28-29 Ekim 2025 Tatil Rehberi: Cumhuriyet Bayramı Yarım Gün mü, Kimler Tatil?

TBMM'ye Gelen Teklife Göre Trafik Cezaları Tarihi Artışta: 100.000 TL'den Başlıyor

2025'te Dev Hibe: Ziraat Bankası ile Traktör ve Tarım Ekipmanı Desteği

Zorunlu Kış Lastiği Öne Çekildi: Yeni Tarihler ve 5 bin 856 TL Ceza

5 Ekim 2025 Pazar: Günlük Burç Yorumları

En Yeni Cuma Mesajları 2025: En Güzel Cuma Akşamı Duaları ve Anlamlı Sözler

Devlet Destekli Kiralık Konut İstanbul'da Başlıyor — 500 Bin Sosyal Konut

Gelir Şartı Esnetildi — Binlerce Gence 250.000 TL Faizsiz Evlilik Kredisi

Vakıfbank'tan Rekor Promosyon: 369 Personele 89.000 TL

Nefes Kredisi Başvuruları Başladı: 6 Ay Geri Ödemesiz, 1,5 Milyon TL KOBİ Desteği

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde