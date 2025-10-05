Elazığ'da Şehit Sefer Alan İçin Baba Hasan Alan Hayır Çeşmesini İnşa Ediyor

Elazığ'da şehit oğlunun adına yapılan hayır çeşmesini bizzat inşa ediyor

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan için eser

Elazığ'da yaşayan Hasan Alan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde geçen yıl şehit olan oğlu Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan adına yaptırdığı hayır çeşmesinin inşaatında bizzat çalışıyor.

9 Ekim 2024'te bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu şehit düşen 23 yaşındaki Sefer Alan için babası, cenaze namazının kılındığı Sürsürü Mahallesi'ndeki İmam-ı Azam Camisi yanındaki parka bir çeşme yaptırmaya karar verdi. Çeşmenin yapımında hem işçi hem de usta olarak görev alan Alan, projenin tasarımını kendisi hazırladı.

Yapımında sona gelinen çeşmenin, Alan'ın şehit oluşunun yıl dönümü olan 9 Ekim'de hizmete açılması planlanıyor. Alan, AA muhabirine yaptığı açıklamada oğlunun ismini her yerde yaşatmaya çalıştığını söyledi.

Alan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çeşme yapılırken ben de işçilerle birlikte çalışıyorum. Çeşmenin projesini kendim tasarladım. Bu çalışmalar sonucunda oğlumun ismi anıldığı zaman mutlu oluyorum. Ömrüm yettiğince oğlumun ismini yaşatacak eserler yapacağım. Bu tarz hayır işleri yaptığımda içim ferahlıyor. Allah oğluma şehadeti nasip etti. Ben de onun adına bu hayır işlerini yapıyorum."

Alan, ayrıca "Burada tamamen alın terimle hem işçi hem de usta gibi çalışıyorum. Oğlumun acısını, bu tür çalışmalarla hafifletiyorum. Kendimi böyle hayır işlerine adadım. Bu şekilde rahatlıyorum." ifadelerini kullandı.

Elazığ'da yapılan bu hayır çeşmesi, hem yerel topluma hizmet sunacak hem de Sefer Alan'ın adını yaşatacak bir anıt olarak öncü görevi görmesi amaçlanıyor.

