Elazığ'da Seyir Halindeki Tırda Yangın Çıktı

Elazığ'da Yangın Panik Yaratıyor

Elazığ-Malatya kara yolunda seyir halindeki bir tırda çıkan yangın, bölgedeki sürücüleri endişelendirdi. Yangın, tırın motor bölümü alev alması sonucu meydana geldi.

Olayın Gelişimi

Tır sürücüsü, durumu fark ederek aracı derhal yol kenarına çekti ve 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine hızlıca intikal eden polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangının Sonuçları

İtfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesi sayesinde yangın söndürüldü, ancak yangın tırda önemli hasara neden oldu. Olay nedeniyle Elazığ-Malatya istikametinde kısa süreliğine trafiğe kapalı kalan yol, daha sonra yeniden açıldı.

Elazığ'da seyir halindeki tırda çıkan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın tırda hasara yol açtı.

Elazığ'da seyir halindeki tırda çıkan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın tırda hasara yol açtı.