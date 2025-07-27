Elazığ'da Sıcak Gelişme: Yangına Müdahale Ediliyor

Elazığ'da Yangınla Mücadele

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, dikmen köyü kırsalında meydana gelen örtü yangınına müdahale çalışmaları devam ediyor. Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda başladı ve rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

Bölgeye Sevk Edilen Ekipler

Yangın bölgesine, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından sevk edilen ekipler, arazinin zorlukları nedeniyle yangın söndürme çalışmalarını güçlükle sürdürüyor. Dağlık ve sarp arazinin yangın müdahalesi üzerinde ciddi etkileri bulunuyor.

Valilikten Açıklama

Elazığ Valiliği, yangına müdahale eden ekiplerin sayısını açıkladı. Valilikten yapılan resmi açıklamaya göre, yangına 2 arazöz, 1 greyder, 2 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve 24 personel ile müdahale ediliyor. Ayrıca, İl Özel İdaresi, Sivrice Belediyesi, jandarma ve köy halkı da çalışmalara destek veriyor.

Alınan Önlemler

Açıklamada, "Yangın, müdahale imkanı bulunmayan sarp ve kayalık bölgede devam etmektedir. Köy yerleşim alanlarını tehdit edebilecek durumlara karşı gerekli tüm önlemler alınmıştır," denildi. Gece olması nedeniyle hava araçlarının kullanımı mümkün olmamakta; ancak ekipler en kısa sürede yangını kontrol altına almak için yoğun bir mücadele yürütüyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde çıkan örtü yangını söndürülmeye çalışılıyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde çıkan örtü yangını söndürülmeye çalışılıyor.