Elazığ'da sopalı kavga: 3 kişi yaralandı

Abdullahpaşa Mahallesi'nde tartışma kavgaya dönüştü

Elazığ'da Abdullahpaşa Mahallesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada 3 kişi yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

