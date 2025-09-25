Elazığ'da Sopalı Kavga: 3 Kişi Yaralandı

Elazığ'da Abdullahpaşa Mahallesi'nde çıkan sopalı kavgada 3 kişi yaralandı; 112 ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 23:59
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 00:09
Abdullahpaşa Mahallesi'nde tartışma kavgaya dönüştü

Elazığ'da Abdullahpaşa Mahallesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada 3 kişi yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

