Elazığ'da takla atan otomobilde sürücü hafif yaralandı

Kaza detayları

Elazığ'ın Güney Çevre yolunda meydana gelen kazada, S.K. idaresindeki 23 ADK 894 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yoldan çıktı.

Kazada sürücü S.K. hafif şekilde yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

