Elazığ'da takla atan otomobilde sürücü hafif yaralandı

Elazığ Güney Çevre Yolu'nda S.K. idaresindeki 23 ADK 894 plakalı Fiat Tofaş takla attı; sürücü hafif yaralandı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 11:18
Elazığ'da takla atan otomobilde sürücü hafif yaralandı

Elazığ'da takla atan otomobilde sürücü hafif yaralandı

Kaza detayları

Elazığ'ın Güney Çevre yolunda meydana gelen kazada, S.K. idaresindeki 23 ADK 894 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yoldan çıktı.

Kazada sürücü S.K. hafif şekilde yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

ELAZIĞ'DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL TAKLA ATTI. KAZADA SÜRÜCÜ HAFİF...

ELAZIĞ'DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL TAKLA ATTI. KAZADA SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI.

ELAZIĞ'DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL TAKLA ATTI. KAZADA SÜRÜCÜ HAFİF...

İLGİLİ HABERLER

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Assan Alüminyum'da 'Yeniden + Sanat' — Sürdürülebilirlik Sanata Dönüşüyor
2
Macron’dan Xi’ye çağrı: Çin ve Fransa dengeli bir ekonomik idari sistem kurmalı
3
Uzm. Dr. Serap Boz, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Polikliniğinde Hasta Kabulüne Başladı
4
Bartın'da 3 Aralık Engelliler Günü'nde Özel Bireyler Sahneye Çıktı
5
Adana’da dere yatağına at ve eşek kalıntıları: Bahçelievler sakinleri isyan etti
6
Karabük’te Evinin Önünde Ölü Bulunan Mustafa G.
7
İzmit’te 'Kaçak Seçim Ofisi' Tartışması: Fatura Kime Kesilecek?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi