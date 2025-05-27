Elazığ'da Tır-Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı

Elazığ'da Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı

Elazığ-Bingöl kara yolu üzerinde, Yolüstü köyü mevkisinde meydana gelen üzücü kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı.

Kazaya, D.S. yönetimindeki 23 KD 880 plakalı otomobilin, S.C. tarafından kullanılan 14 LD 755 plakalı tır ile çarpışması neden oldu. Çarpışmanın etkisiyle tır, yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü D.S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan iki kişi ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Elazığ'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.