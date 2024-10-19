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Elazığ'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Elazığ'da minibüs ve otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisi ağır durumda.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 15:06
Elazığ'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Elazığ'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı

Elazığ'da gerçekleşen bir trafik kazasında 4 kişi yaralandı. S.P. adlı sürücünün kullandığı 34 BTB 676 plakalı otomobil, merkeze bağlı Altınkuşak köyü yakınlarındaki Üçtepe mezrası mevkiinde 23 S 0204 plakalı bir minibüsle çarpıştı.

Kaza Sonrası Gelişmeler

Kaza sonucunda araçlarda bulunan dört kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza Sonrası Ulaşım Durumu

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolu, yaralıların araçlardan çıkarılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık...

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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