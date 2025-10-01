Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da 27-29 Eylül tarihlerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 gözaltından 8'i tutuklandı; çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 18:14
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 18:24
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 24 şüpheliden 8'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 27-29 Eylül tarihlerinde uyuşturucu madde ticareti, sevkiyatı ve kullanımının engellenmesine yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ele geçirilen maddeler ve deliller

Adreslerde, 2 kilo 548 gram metamfetamin, 467,68 gram sentetik kannabinoid, 18,65 gram esrar, 52 sentetik ecza, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 17 fişek ile hassas terazi ele geçirildi. Ekipler, bir otomobilin multimedya ekranının arkasına gizlenmiş bir miktar uyuşturucu buldu.

Gözaltılar ve adli süreç

Operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'sine adli kontrol tedbiri uygulandı, 14'ü hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

