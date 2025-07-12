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Elazığ'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonlarında 7 Gözaltı

Elazığ'da yapılan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 12.07.2025 19:48
Güncelleme Tarihi: 12.07.2025 19:48
Elazığ'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonlarında 7 Gözaltı

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Elazığ'da, uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ-Diyarbakır kara yolu üzerindeki bir yol kontrol noktasında durdurulan bir araçta narkotik köpeği ile arama yaptı.

45,9 Gram Kubar Esrar Ele Geçirildi

Yapılan aramada, aracın far kısmına ve tavan kısmına gizlenmiş 45,9 gram kubar esrar ele geçirildi. Bu durumda sürücü derhal gözaltına alındı.

Kaçakçılık Operasyonunda Çarpıcı Buluntular

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Gezin beldesinde bir kargo firmasına ait kamyonda yapılan aramada ise gümrük kaçağı olarak birçok ürün tespit edildi.

Aramada; 45 spor ayakkabı, 408 bıçak, 206 muhtelif tamir aleti, 154 parfüm ve 480 kozmetik ürünü ele geçirildi. Bu kapsamda Ş.D, A.E, N.E, M.E, İ.D. ve L.B. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Elazığ'da, uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı. Aramada gümrük...

Elazığ'da, uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı. Aramada gümrük kaçağı 45 spor ayakkabı, 408 bıçak, 206 muhtelif tamir aleti, 154 parfüm ve 480 kozmetik ürünü ele geçirildi.

Elazığ'da, uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı. Aramada gümrük...

Elazığ'da, uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı. Aramada gümrük kaçağı 45 spor ayakkabı, 408 bıçak, 206 muhtelif tamir aleti, 154 parfüm ve 480 kozmetik ürünü ele geçirildi.

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