Elazığ'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Cumhuriyet Mahallesi'nde kötü koku ihbarı üzerine girilen dairede yalnız yaşayan Fevzi K'nın (65) yaşamını yitirdiği belirlendi; ceset morga kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 02:24
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 02:24
Olayın ayrıntıları

Elazığ Cumhuriyet Mahallesi 2724. Sokak'taki bir sitede yaşayan vatandaşlar, bir daireden gelen kötü koku üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla kapıyı açan ekipler, evde bulunan ve yalnız yaşadığı belirtilen Fevzi K'nın (65) yaşamını yitirdiğini belirledi.

İncelemenin ardından ceset, otopsi işlemleri için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

