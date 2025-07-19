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Elazığ'da Yangın Kontrol Altına Alındı: Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Elazığ Sivrice'de çıkan örtü yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 01:09
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 01:09
Elazığ'da Yangın Kontrol Altına Alındı: Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen örtü yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Üğrük köyü Canberk mezrası kırsalında henüz belirlenemeyen bir nedenle ortaya çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın bölgesine giderek yetkililerden bilgi alan Vali Numan Hatipoğlu, köy kırsalında çıkan yangına ekiplerin müdahale ettiğini ve yürütülen çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

"İlgili birimlerimizle olay yerindeyiz. Çoğunlukla geven bitkisi olan yaklaşık 100 hektarlık alan yangından etkilendi. Çalışmalarımız devam ediyor. 4 helikopter, 7 arazöz ve çeşitli teknik destek araçlarıyla birlikte hem Orman Bölge Müdürlüğümüze ait hem de itfaiyelere ait yaklaşık 100 personel yangına müdahale ediyor. Jandarmamız da burada, gerekli desteği veriyor. Köylülerimizin de büyük fedakarlığıyla bölgede yangını söndürmek için çalışılıyor. İnşallah genişlemeyecek burada kesmiş olacağız."

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

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