Elazığ'da Zincirleme Trafik Kazası: 2'si Ağır 4 Yaralı

Elazığ'da Zincirleme Trafik Kazası

Elazığ'da, Cumhuriyet Mahallesi'nde 5 aracın karıştığı zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. Olayda 2'si ağır olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı.

Kaza, sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz belirlenemeyen 4 otomobil ile bir motosiklet'in çarpışması sonucu gerçekleşti. Olay yerindeki yaralıların durumu angajman gereği acil sağlık ekiplerine bildirilerek, hızla destek ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

