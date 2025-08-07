DOLAR
40,65 0,04%
EURO
47,53 -0,17%
ALTIN
4.411,91 -0,31%
BITCOIN
4.696.400,34 -0,39%

Elazığ'da Zincirleme Trafik Kazası: 2'si Ağır 4 Yaralı

Elazığ'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı, 2'sinin durumu ağır.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 00:30
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 00:30
Elazığ'da Zincirleme Trafik Kazası: 2'si Ağır 4 Yaralı

Elazığ'da Zincirleme Trafik Kazası

Elazığ'da, Cumhuriyet Mahallesi'nde 5 aracın karıştığı zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. Olayda 2'si ağır olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı.

Kaza, sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz belirlenemeyen 4 otomobil ile bir motosiklet'in çarpışması sonucu gerçekleşti. Olay yerindeki yaralıların durumu angajman gereği acil sağlık ekiplerine bildirilerek, hızla destek ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Elazığ'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

Bakanlıktan Aidatlara Son Dakika Düzenlemesi!

Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış
2
Erzurum'da 'Koruyucu Aile Festivali' Coşkuyla Kutlandı
3
Mersin'de Suç Örgütü Elebaşı Yakalandı, 70 Tabanca Ele Geçirildi
4
Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı
5
Hitit Üniversitesi, Anadolu'daki Kazıların Başkanlığını Üstleniyor
6
Şanlıurfa'da Akrabalar Arasında Silahlı Kavga: 4 Yaralı
7
Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış

Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

Bakanlıktan Aidatlara Son Dakika Düzenlemesi!

Milyonların Beklediği Tarih: Üniversiteler yeni akademik yıla ne zaman başlayacak?

Müjdeli Promosyon: 80.100 TL Ödeme Fırsatı!

İran'da Kamu Çalışanlarına Bayram Tatili: Aşırı Sıcaklar Kriz Yarattı

Türkiye'de Bedava Elektrik ve İnternet Dönemi Başlıyor

Merkez Bankası'nın Kararıyla Faizler Geriliyor: Bankalar Güncelledi

Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam: Yeni Fiyatlar Belirlendi

KPSS'siz İŞKUR'dan 103 Bin 662 Personel Alımı Başladı!

Polis Olma Hayali Kuruyan Lise Mezunlarına 2500 Kişilik Dev Alım: Hemen Bitecek