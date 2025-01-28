Elazığ Emniyet Müdürü Karayel, Yılın Kareleri Oylamasında Yer Aldı

Elazığ Emniyet Müdürü Adnan Karayel, AA'nın Oylamasına Katıldı

Elazığ Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Anadolu Ajansı'nın bu yıl düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak önemli bir etkinliğe destek verdi. Anadolu Ajansı, her yıl geleneksel olarak düzenlediği bu etkinlik ile yılın en çarpıcı fotoğraflarını seçiyor.

Katılımıyla oylamanın önemine dikkat çeken Karayel, sanat ve fotoğrafın toplum üzerindeki etkilerine vurgu yaptı. Bu tür etkinliklerin, insanların farklı bakış açıları geliştirmesine ve toplumun farklı yönlerini görmesine olanak sağladığını belirtti.

Karayel, oylamanın toplumsal değerleri ve güncel olayları yansıtan önemli bir platform olduğunu söyledi ve tüm katılımcıları desteklemeye davet etti.

Elazığ Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Elazığ Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.