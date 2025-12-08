Elazığ Güneykent’te Priz Kaynaklı Yangın: 9 Kişi Dumandan Etkilendi

Olayın Detayları

Elazığ merkez Güneykent Mahallesi 2. Etap'ta bulunan 4 katlı bir binanın giriş katındaki dairenin çocuk odasında priz kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek evin bazı bölümlerine sıçrayan yangını fark eden ev sahipleri durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen 9 kişiye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yetkililer, dumandan etkilenen vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

