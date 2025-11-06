Elazığ İRAP Toplantısı: 63 Eylemle Afet Riskleri Azaltmaya Devam

Elazığ İRAP Toplantısı: Kentte Alınacak Tedbirler Masaya Yatırıldı

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu Fay zonu arasında yer alan Elazığ’da İl Risk Azaltma Planı (İRAP) çerçevesinde kentte yapılması gerekenler ve alınması gereken tedbirler düzenlenen toplantıda ele alındı.

Toplantı, Vali Numan Hatipoğlu ile Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin önderliğinde, Elazığ Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğünde gerçekleştirildi. Toplantıya; Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Sabuncu, AFAD İl Müdürü Dr. Cafer Giyik, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Fatih Önalan, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

Vali Hatipoğlu: Elazığ İRAP ile Riskleri Azaltma Hedefinde

Vali Numan Hatipoğlu toplantıda yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Kuzey Anadolu fayı ve Doğu Anadolu fay zonu gibi iki önemli fayın içerisinde yer alan ilimizde bilindiği üzere birçok deprem meydana gelmiştir. 24 Ocak 2020 Sivrice ve 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen ilimizde depremlerden sonra başlatılan iyileştirme çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmıştır. Afet sonrası iyileştirme çalışmaları devam ederken aynı zamanda muhtemel afetlerin etkisini minimuma indirmek, risk ve zarar azaltmak amacıyla 2021 yılında ülkemizde ulusal seviyede uygulanmaya başlanan İRAP devreye alınmıştır. İRAP amaç, hedef ve eylemlerden oluşmaktadır. Söz konusu hedeflere ulaşmak ve ilimizde afet risklerini azaltmak için başlatılan çalışmalar valiliğimiz koordinasyonunda hız kesmeden devam etmektedir. Elazığ İRAP kapsamında 2024-2025 yılları başkanlığında 38 kurum ve kuruluş temsilcisi, kurum üyeleri ve bilim danışma üyeleriyle çok sayıda izleme, değerlendirme ve koordinasyon toplantısı yapılmıştır. 72 kişiden oluşan İRAP teknik çalışma grubu da aylık rutin toplantılarını gerçekleştirmektedir."

Eylem Planı ve İlerleme Durumu

Vali Hatipoğlu, çalışmalara dair şu değerlendirmeyi paylaştı: "Bu çalışmalarla mevcut eylemlerin uygulanabilirliği ve performans kriterlerine göre ölçüle bilinirliği değerlendirilmiş yeni yaklaşım ve ihtiyaçlar doğrultusunda 2025 yılının başında Elazığ İRAP büyük ölçüde güncellenmiştir. İRAP’ta öncelikli eylemler kırmızı, ikinci eylemler ise mavi olarak ifade edilmektedir. Bu kapsamda Elazığ İRAP’ta 2021-2026 dönemi içerisinde gerçekleştirilmesi hedeflenen 29 kırmızı, 34 mavi eylem olmak üzere toplam 63 eylem bulunmaktadır. Bugün itibariyle öncelikli eylemlerde gerçekleşme oranımız %53 olup kalan eylemlerde ise çalışmalarımız devam etmektedir. İlimizde yaşanan ve muhtemel afet tehlikeleri hepimizin malumudur. Bu nedenle bütünleşik afet yönetimi anlayışıyla ilimizde dirençli bir toplum, dirençli bir kent oluşturmak ve afet ve risk zararlarını en az seviyeye indirmek için İRAP çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir."

Afetlere Müdahale Genel Müdürü Ergin'in Değerlendirmesi

Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin ise şunları dile getirdi: "63 eylemimizin ciddi bir şekilde ilerleme kaydettiğini biliyoruz. Gerek kırmızı eylemlerde gerekse de diğer eylemlerde ciddi ilerlemelerimiz var. İRAP’ların kuruluş amacı, illerdeki mevcut risklerin ve olması muhtemel risklerin tespit edilmesine yönelik çalışmaları içeriyor. Ne yazık ki risk azaltmayla ilgili ülke olarak farklı ülkelerle karşı karşıya getirdiğimiz zaman daha istediğimiz noktaya gelmedik fakat her geçen gün Risk Azaltma Planlarını öncelikleyerek illerimizin yönetiminde ciddi yollar kat etmeye başladık. Riskleri önceden bertaraf etmediğimiz taktirde 1 lira harcayıp bertaraf edeceğimiz riski, minimum 8 lira, literatürde 45 liraya kadar çıkar".

Toplantı, Elazığ’da afet risklerinin azaltılması ve İRAP kapsamında belirlenen eylemlerin uygulanmasına yönelik koordinasyonun güçlendirilmesi hedefiyle tamamlandı.

