Elazığ Kovancılar'da Çatı Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Elazığ'ın Kovancılar ilçesi Yukarı Köse köyünde çıkan çatı yangını, Kovancılar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 13:16
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 13:16
Elazığ’ın Kovancılar ilçesine bağlı Yukarı Köse köyündeki bir binanın çatı kısmında, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu Kovancılar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın nedeniyle çatıda maddi hasar meydana geldi. Ekipler, yangınla ilgili olarak inceleme başlattı.

