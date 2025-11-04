Elazığ Kovancılar'da Çatı Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Elazığ Kovancılar'da çatı yangını kontrol altına alındı

Yukarı Köse köyündeki evin çatısı alevlere teslim oldu; itfaiye kısa sürede müdahale etti

Elazığ’ın Kovancılar ilçesine bağlı Yukarı Köse köyündeki bir binanın çatı kısmında, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu Kovancılar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın nedeniyle çatıda maddi hasar meydana geldi. Ekipler, yangınla ilgili olarak inceleme başlattı.

