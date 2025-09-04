DOLAR
Elazığ Kovancılar'da Kırsal Yangın Kontrol Altına Alındı

Elazığ Kovancılar ilçesi kırsalında dün çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 01:25
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 01:25
Elazığ Kovancılar'da Kırsal Yangın Kontrol Altına Alındı

Elazığ Kovancılar'da Kırsal Yangın Kontrol Altına Alındı

Ekiplerin müdahalesiyle alevler durduruldu

Elazığ'ın Kovancılar ilçesi kırsalında dün çıkan yangın, Ekinözü köyü Ayyıldızlar mezrası yakınlarında başladı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Orman Bölge Müdürlüğü ile Elazığ ve Kovancılar itfaiyesi ile jandarma ekiplerinin aralıksız müdahalesine, daha sonra Palu ve Karakoçan itfaiyesi ekipleri de destek verdi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın tarım arazilerine sıçrayarak Payamlı köyü kırsalına ulaştı; ancak ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesi kırsalında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesi kırsalında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesi kırsalında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

