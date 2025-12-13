DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.862.232,35 -0,21%

Elazığ Merkezli Operasyon: 45 Milyon TL’lik Yasadışı Bahis Ağı Çökertildi — 10 Tutuklama

Elazığ merkezli 4 ilde yapılan operasyonda yaklaşık 45 milyon TL işlem hacimli yasa dışı bahis şebekesine darbe vuruldu; 13 gözaltı, 10 tutuklama.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 10:44
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 10:44
Elazığ Merkezli Operasyon: 45 Milyon TL’lik Yasadışı Bahis Ağı Çökertildi — 10 Tutuklama

Elazığ Merkezli Operasyon: 45 Milyon TL’lik Yasadışı Bahis Ağı Çökertildi

Elazığ merkezli eş zamanlı operasyonlarda, yasa dışı bahis ağı çökertildi. Soruşturmada toplam 45 milyon TL işlem hacmi tespit edilirken, 13 şüpheli gözaltına alındı; bunlardan 10 kişi tutuklandı.

Operasyonun Detayları

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Elazığ merkezli olmak üzere İstanbul, Kocaeli ve Sivas illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

İncelemede; şüphelilerin yasa dışı bahis amacıyla, "SET" olarak adlandırılan yöntemle üçüncü şahıslara ait kimlik bilgilerini topladıkları ve bu kişiler adına banka hesapları açtıkları belirlendi. Açılan banka hesaplarına ilişkin bilgilerin bahis sitesi sahiplerine ulaştırıldığı, her bir hesap karşılığında maddi çıkar sağlandığı tespit edildi.

Ayrıca, banka hesaplarına bloke konulan şahıslardan tehdit ve şantaj yoluyla elde edilen kazançların ya yasa dışı bahis sitesi sahiplerine aktarıldığı ya da şüpheliler tarafından zimmete geçirildiği ortaya çıktı. Yapılan banka hesap hareketleri incelemesinde toplam 45 milyon TL işlem hacmi tespit edildi.

Gözaltı ve Tutuklamalar

Operasyonlar kapsamında 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 10 kişi tutuklandı, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Emniyetin Açıklaması

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü yasa dışı faaliyetle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

ELAZIĞ MERKEZLİ 4 İLDE YASADIŞI BAHİS OPERASYONUNDA 13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

ELAZIĞ MERKEZLİ 4 İLDE YASADIŞI BAHİS OPERASYONUNDA 13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

ELAZIĞ MERKEZLİ 4 İLDE YASADIŞI BAHİS OPERASYONUNDA 13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

İLGİLİ HABERLER

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te 'Huzur 27' Uygulaması: 71 Araca 797 bin 439 TL Ceza, 54 Aranan Şahıs Yakalandı
2
Bahadır Aksoy'tan Alaplı Jandarma Komutanlığı'na Araç Bağışı
3
Ankara'da Ev Yangını: Dumandan Zehirlenen 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
4
Gön Han Restorasyonu Tamamlanıyor: 525 Yıllık Han Yeniden Hayat Buluyor
5
Düzce BELMEK kursları: Kadınlar üretime ve sosyal hayata katılıyor
6
Osman Okyay Konuralp Antik Tiyatro'yu Gezdi: Düzce'de Destinasyon Planı
7
Büyükakın: Kütüphaneler Gençleri Geleceğe Hazırlıyor

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama