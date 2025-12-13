Elazığ Merkezli Operasyon: 45 Milyon TL’lik Yasadışı Bahis Ağı Çökertildi — 10 Tutuklama

Elazığ Merkezli Operasyon: 45 Milyon TL’lik Yasadışı Bahis Ağı Çökertildi

Elazığ merkezli eş zamanlı operasyonlarda, yasa dışı bahis ağı çökertildi. Soruşturmada toplam 45 milyon TL işlem hacmi tespit edilirken, 13 şüpheli gözaltına alındı; bunlardan 10 kişi tutuklandı.

Operasyonun Detayları

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Elazığ merkezli olmak üzere İstanbul, Kocaeli ve Sivas illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

İncelemede; şüphelilerin yasa dışı bahis amacıyla, "SET" olarak adlandırılan yöntemle üçüncü şahıslara ait kimlik bilgilerini topladıkları ve bu kişiler adına banka hesapları açtıkları belirlendi. Açılan banka hesaplarına ilişkin bilgilerin bahis sitesi sahiplerine ulaştırıldığı, her bir hesap karşılığında maddi çıkar sağlandığı tespit edildi.

Ayrıca, banka hesaplarına bloke konulan şahıslardan tehdit ve şantaj yoluyla elde edilen kazançların ya yasa dışı bahis sitesi sahiplerine aktarıldığı ya da şüpheliler tarafından zimmete geçirildiği ortaya çıktı. Yapılan banka hesap hareketleri incelemesinde toplam 45 milyon TL işlem hacmi tespit edildi.

Gözaltı ve Tutuklamalar

Operasyonlar kapsamında 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 10 kişi tutuklandı, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Emniyetin Açıklaması

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü yasa dışı faaliyetle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

