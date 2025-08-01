Elazığ Palu'da Maden Ocağında Facia: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Elazığ'ın Palu ilçesinde, Kayaönü köyü mevkisinde özel bir krom madeninde meydana gelen göçük sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi. Olay, sabah saat 09.54'te gerçekleşti ve göçük altına kalan işçinin kurtarılması için arama kurtarma çalışmaları hızla başlatıldı.

Olay Yerine Hızla Ekipler Sevk Edildi

Durumun acil servislere bildirilmesi üzerine AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Valilikten yapılan açıklamada, maden işletmesinde adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Vali Hatipoğlu'ndan Açıklama

Palu Kaymakamı Numan Hatipoğlu olay yerine gelerek gelişmeleri takip etti ve basına yaptığı açıklamada, "Göçük altında şu an itibarıyla 1 işçi bulunuyor. Olayın ardından 3 işçi kendi imkanlarıyla kurtuldu. Dileğimiz, vatandaşımızın canlı olarak kurtarılmasıdır." dedi.

Araçların Zor Şartlar Altında Çalışması

Hatipoğlu, "Tahlisiye ekipleri maden göçüklerinde çok önemli görevler yürütür. Yaklaşık 80 kişilik ekip, göçüğün altında kalan işçiyi kurtarma için yoğun çaba gösteriyor. Tahlisiye ekiplerimiz 23 kişiyle içeride çalışıyor." sözleriyle yürütülen işlemlerin önemine dikkat çekti.

Göçük Altındaki İşçiye Ulaşıldı

Ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda göçük altında kalan 45 yaşındaki Hasan Coşkun'un cansız bedenine ulaşıldı. Hatipoğlu, "Yaklaşık 7 saat süren bir çalışma sonucunda çıkarıldı. İçerideki malzemenin yumuşak olması işleri zorlaştırdı. Tecrübeli tahlisiye ekiplerimiz büyük gayret sarf etti." şeklinde bilgi verdi.

Olayda hayatını kaybeden işçinin ailesine ve tüm Elazığ halkına başsağlığı dileklerini ileten Hatipoğlu, tüm umudun bu gibi durumların bir daha yaşanmaması yönünde olduğunu ifade etti.

Elazığ'ın Palu ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi yaşamını yitirdi. Vali Numan Hatipoğlu, olay yerine gelerek göçük altında kalan işçinin kurtarılması için yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Vali Hatipoğlu, açıklamada bulundu.

Elazığ'ın Palu ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi yaşamını yitirdi. Vali Numan Hatipoğlu, olay yerine gelerek göçük altında kalan işçinin kurtarılması için yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Vali Hatipoğlu, açıklamada bulundu.