Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Elektrik faturasında devlet desteği 2026'da yeniden şekilleniyor

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararla, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan düzenleme 2026 itibarıyla uygulanacak. Karar, 3 Kasım 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak kesinleşti.

Kimin desteği kesilecek?

Yeni sistemde yıllık 4 bin kilovatsaati (kWh) tüketimi aşan hane aboneleri devlet desteği kapsamı dışında kalacak. Bu sınır, güncel tarifeler üzerinden aylık ortalama 333 kWh tüketime ve yaklaşık 984 TL faturaya denk geliyor.

Uygulama 1 Ocak 2026'da başlayacak ve değerlendirmede esas alınacak tüketim dönemi 1 Ocak - 31 Aralık 2025 arasındaki yıllık tüketim verileri olacak. 2025 yılı boyunca toplam tüketimi 4 bin kWh'yi aşan aboneler 2026'da otomatik olarak destek dışı bırakılacak.

Hangi aboneler muaf tutuldu?

EPDK, toplumsal fayda ve zorunlu yaşam koşulları gözetilerek bazı abone gruplarını 4 bin kWh sınırının dışında bıraktı. Devlet desteğine devam edecek gruplar şunlar:

AFAD’a bağlı geçici barınma merkezleri ve alanları.

Camiler, cemevleri, Kur’an kursları ve diğer tüm ibadethaneler.

Yaşamını sürdürebilmek için sürekli olarak tıbbi cihaza bağlı yaşayan (Sağlık Raporu ile belgelenmiş) hastaların bulunduğu meskenler.

Şehit aileleri ile malul ve muharip gazi statüsündeki aboneler.

Tarımsal üretim faaliyetlerinde bulunan aboneler (tarımsal sulama vb.).

Belediyelere ait içme suyu arıtma ve pompa tesisleri.

Devlet desteği nasıl devam ediyor?

Aile Bakanlığı aracılığıyla dar gelirlilere verilen elektrik faturası desteği sürüyor. Belirlenen kWh limitleri dahilinde fatura tutarının bir kısmı doğrudan devlet tarafından karşılanıyor ve hane halkı büyüklüğüne göre kademeli olarak uygulanıyor:

1-2 kişilik haneler için aylık 75 kWh (güncel karşılığı: 112,63 TL).

3 kişilik hanelerde limit 100 kWh (yaklaşık 150,17 TL).

4 kişilik aileler için 125 kWh (yaklaşık 187,71 TL).

5 ve daha fazla kişilik haneler ile hayati cihazlara bağlı kronik hastaların bulunduğu hanelerde üst limit 150 kWh (yaklaşık 225,25 TL).

Bu düzenlemeyle temel elektrik giderlerinin güvence altına alınması ve ihtiyaç sahibi hanelere destek sağlanması hedefleniyor. 2026 itibarıyla uygulamaya giren yeni mekanizma, yüksek tüketimli abonelerin destek kapsamı dışında kalmasına yol açacak ve milyonlarca konut abonesinin faturalarını doğrudan etkileyecek.