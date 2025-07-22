Elif Görgülü'nün Pismet Başarısı: Geleneksel Lezzeti Yeniden Canlandırıyor

Elif Görgülü'nün Geleneksel Pismet Başarısı

Tekirdağ’da yaşayan 41 yaşındaki Elif Görgülü, babaannesinden öğrendiği geleneksel karanfilli pismeti yeniden üretmeye başlayarak hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de kadınlara istihdam olanağı sunuyor.

Yöresel Lezzetlere Yeniden Hayat Veriyor

Görgülü, 4 yıl önce Hayrabolu ilçesinde erişte ve yufka gibi hamur işi ürünleri satışı yapmak üzere iş yerini açtı. Zamanla, bölgede unutulmaya yüz tutmuş yöresel lezzetlerden biri olan pismeti yaşatmak amacıyla ilk olarak 80 kişilik üretimle başlattığı girişiminde, bugün 500 kişilik siparişlere cevap verebiliyor.

İstihdam ve Geleneklerin Yaşatılması

Üretimi artırdıkça çevresindeki kadınları da bu sürece dahil eden Görgülü, onlara istihdam fırsatları sunarak hem ev ekonomilerine katkıda bulunmalarını sağlıyor hem de geleneksel bir lezzetin yaşatılmasına öncülük ediyor. Görgülü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekirdağ'ın yanı sıra yakın illerden de pismet siparişi aldıklarını belirtti.

Geleneksel Pismet Tarifinin Önemi

Pismet, 200 yıl öncesine dayanan köklü bir gelenek olduğunu vurgulayan Görgülü, "Kına gecelerinde, sünnet düğünlerinde, cenazelerde mevlitlerde yapılan, karanfilli küçük ekmek tarzında tatlı ve tuzlu arası bir üründür" dedi.

Pismet Üretimi ve Kadınların Gücü

Görgülü, "Hayrabolu ilçesinde pismeti herkesin bildiğini ama zamanla bu lezzetin unutulmaya başladığını" ifade ederek, "Başladığımızda 70-80 kişilik üretimle yola çıktık ama şu anda hiç durmuyoruz, çok şükür" dedi. 400-500 kişilik üretim yaparken sadece kadınlarla çalışarak eskinin gelenek ve göreneklerini devam ettirmeye gayret ettiklerini de sözlerine ekledi.

Kadınların İş Hayatındaki Yeri

Kendi ekonomik bağımsızlığını elde eden kadınların topluma katkıda bulunmasının önemini vurgulayan Görgülü, "Bir kadının çalışması gerçekten çok güzel bir duygu. Hem şu an evime katkı sağlıyorum, hem de arkadaşlarım ailelerine katkıda bulunuyor" diyerek düşüncelerini paylaştı.

Unutulmaz Lezzetlerin Yaşatılması

Yaşariye Köseoğlu da bu girişimden yararlanan kadınlardan biri olarak, unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri devam ettirmenin gurur verici olduğunu belirtti. Pismetin yanı sıra ürettikleri yufka, kesme, erişte, tarhana ve lokmalarla da ev ekonomilerine katkıda bulunduklarını ifade etti.

Pismet Nasıl Hazırlanır?

Pismet, un, kuru maya, süt, susam ve öğütülmüş karanfil kullanılarak hazırlanıyor. Yoğrulan hamur 2 saat dinlendirildikten sonra fırına verilerek pişiriliyor. Piştikten sonra üzerine yağlı ve şekerli su sürülerek servis ediliyor.

Tekirdağ’da yaşayan 41 yaşındaki Elif Görgülü (solda), babaannesinden öğrendiği geleneksel karanfilli pismeti yeniden üretmeye başlayarak hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de kadınlara istihdam olanağı sunuyor. Görgülü, AA muhabirine, açıklamalarda bulundu.

Tekirdağ’da yaşayan 41 yaşındaki Elif Görgülü (solda), babaannesinden öğrendiği geleneksel karanfilli pismeti yeniden üretmeye başlayarak hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de kadınlara istihdam olanağı sunuyor. Görgülü, AA muhabirine, açıklamalarda bulundu.