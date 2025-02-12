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Elif Nisa Ayhan, Ailesinin Çalıştığı Hastanede Doktor Oldu

Gaziantep'te Elif Nisa Ayhan, ebeveynleriyle aynı hastanede doktor olarak çalışmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 11:09
Elif Nisa Ayhan, Ailesinin Çalıştığı Hastanede Doktor Oldu

Elif Nisa Ayhan’a Ailesinin Hastanesinde Doktorluk Nasip Oldu

Gaziantep'te, ebeveynlerinin çalıştığı hastanenin koridorlarında büyüyen Elif Nisa Ayhan, çocukluk hayalini gerçekleştirerek aynı sağlık kurumunda doktor olarak görev yapmaya başladı. Sedat Ayhan ve Mehtap Ayhan çiftinin kızı olan Elif Nisa, 24 yaşında pratisyen hekim olarak hizmet veriyor.

Anne ve Babanın Gururu

Laboratuvar teknisyeni Sedat Ayhan (58) ve radyoloji teknisyeni Mehtap Ayhan (54), kızları Elif Nisa ile aynı hastanede çalışmanın mutluluğunu paylaşıyor. Mehtap Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesiyle birlikte aynı hastanede çalışmanın tuhaf bir duygu olduğunu söyledi. “Kızım buraya atandığında çok mutlu oldum çünkü büyüttük, emek verdik. Hayalleri gerçekleşti ve yanımda geldiği bu hastaneye atandı” dedi.

Bir Aile Olarak Profesyonellik

Baba Sedat Ayhan, eşi ve kızıyla aynı hastanede çalışmanın gurur verici olduğunu vurguladı. “Biz baba, anne ve evlat olarak aynı kurumda çalışıyoruz. Kimse aile olduğumuzu bilmiyor. Burada meslektaşız ve o dengeyi sağlamak zorundayız. Kızım atandı ve buraya geldi, çocukluğunun geçtiği yere şimdi şifa dağıtmaya geliyor” diye ekledi.

Hayalindeki Mesleğe Adım Attı

Elif Nisa Ayhan, çocukluk hayallerinin gerçeğe dönüşmesinde aile ortamının önemli bir rol oynadığını belirterek, “Ben mesleğime aşık bir insanım. İlkokulda okuma yazmayı öğrendikten sonra defterimin etiketine adımın başına 'doktor' unvanı koyarak büyümüş bir insanım” dedi. Ayhan, bu hastanede büyüdüğünü ve burada tedavi gördüğünü ifade ederek, “Şimdi de ben çocukları tedavi ediyorum” şeklinde konuştu.

Mesai saatlerinde herkesin profesyonel kimliğine uygun davrandığını vurgulayan Elif Nisa, evdeki aile ilişkilerinin iş yerinde farklılık gösterdiğini belirtti. “Buraya gelince daha profesyonel çalışmamız için anne baba veya çocuk kimliğini kapının dışında bırakmamız gerekiyor. Dengeyi kurabiliyoruz, her şey güzel gidiyor” ifadelerini kullandı.

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