Elitaş: Kayseri Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas OSB Projesi Ülke Ekonomisine Katkı Sağlayacak

Elitaş, Kayseri'de Yenilenebilir Enerji ve Tarım Projelerini Tanıttı

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri'de düzenlenen toplantıda, son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yenilenebilir enerji alanında yapılan kanuni düzenlemelerin, güneş ve rüzgar enerjisini Türkiye'de cazip hale getirdiğini vurguladı.

Kayseri Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas OSB

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Kayseri Kocasinan Organize Tarım Bölgesi Jeotermal Çalışmaları Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan Elitaş, Kayseri'de yapılan projelerin önemi hakkında bilgi verdi. "Kayseri'de 55-60 derecelik su bulmak aslında önemli bir iş; biz yanardağın eteğindeyiz," ifadelerini kullanan Elitaş, çevre bölgelerdeki daha sıcak sulardan bahsetti.

Elitaş, ayrıca Kayseri Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas OSB projesinin yazın ve kışın üretim yapabileceğine dikkat çekerek, bu projenin 35 bin ton meyve ve sebze üretimi gerçekleştireceğini ve bu üretimin büyük bir kısmının ihraç edileceğini açıkladı. Projenin maliyetinin 5 milyar liraya yakın olduğunu ve istihdama önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Yenilenebilir Enerji ve Tarımda Yeni Dönem

Elitaş, yenilenebilir enerji yatırımlarının artık ülke insanının ihtiyacına sunulduğunu belirterek, "Allah'ın güneşini ve rüzgarını kullanmamak en büyük yanlışlarımızdan birisiydi. Önümüzdeki engelleri tamamen kaldırdık," dedi. Proje, ayrıca Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'na uygun olarak 1 milyon 237 bin 640 metre karelik alanda 34 sera, 9 sanayi alanı ve 1500 kişiye istihdam sağlayacak.

Ekonomik kalkınma ve sürdürülebilir tarım hedefleri doğrultusunda Kayseri'deki bu yatırımlar, bölge ekonomisine büyük katkılar sunmayı vaat ediyor.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş (ortada), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kayseri'de Kocasinan Organize Tarım Bölgesi Jeotermal Çalışmaları Bilgilendirme Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. Toplantıda, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek (sağda) ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç (solda) da yer aldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş (ortada), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kayseri'de Kocasinan Organize Tarım Bölgesi Jeotermal Çalışmaları Bilgilendirme Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. Toplantıda, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek (sağda) ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç (solda) da yer aldı.