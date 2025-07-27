Elitaş: 'Terörsüz Türkiye Bizim Görevimiz'

AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Yozgat'ta Konuştu

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Terörsüz Türkiye olmazsa olmazlarımızdan birisi. Bunu inşa etmek de bizim görevimiz" dedi.

Elitaş, AK Parti Genel Merkez ARGE ve Eğitim Başkanlığı tarafından Yozgat Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Teşkilat Akademisi" programında konuştu.

Partinin Değerleri ve Misyonu

Burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kırgınlar ve küskünlerin değil, milletin makus talihini ortadan kaldırmak amacıyla kurulduğunu vurguladı. Elitaş, "AK Parti, bir erdemliler hareketidir. Koltuk peşinde koşanların değil, milletin sesi olabilmek için kurulan bir partidir" ifadesini kullandı.

Gazze'deki İnsani Kriz

Elitaş, İsrail'in Gazze'deki katliamına dikkat çekerek, "60 bin insanı, çoluk çocuk kadın demeden katlediyor. Müslümanların hiç sesi çıkmazken, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'sizler insanlık suçlarına sessiz kalamazsınız' diyerek her zaman bu zulme karşı durmuştur" dedi.

Terörsüz Türkiye için Adım Adım İlerliyoruz

Elitaş, terörsüz Türkiye süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Türkiye'nin 86 milyonunun yekvücut olması, aynı hedef için bir araya gelmesi gerektiğini" ifade etti. Bu süreçte büyük bir ilerleme kaydettiklerini ve halkın bu hedefe büyük bir destek verdiğini belirtti.

Şehit Ailelerinin Duyguları

Elitaş, şehit aileleriyle yaptığı görüşmelerde duyduğu acıları aktararak, "Bundan sonra terörle ilgili hiçbir ocağa ateş düşmemesi için Terörsüz Türkiye'yi lütfen ilan edin diyorlar" dedi. Elitaş, bunun önemini vurgulayarak, bu hedef doğrultusunda ilerlemeye devam edeceklerini belirtti.

AK Parti Yozgat milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan ile AK Parti İl Başkanı Hasan Kandemir'in konuşmalarının ardından katılımcılar çeşitli konularda sunumlar gerçekleştirdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Merkez ARGE ve Eğitim Başkanlığı tarafından Yozgat Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Teşkilat Akademisi" programına katılarak "Yarınlar İçin Teşkilat" sunumunu yaptı.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Merkez ARGE ve Eğitim Başkanlığı tarafından Yozgat Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Teşkilat Akademisi" programına katılarak "Yarınlar İçin Teşkilat" sunumunu yaptı.