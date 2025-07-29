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Elitaş: Türkiye'nin Her Yerinde Terörsüz Geleceğe İnanç Artıyor

Mustafa Elitaş, Türkiye'nin her bölgesinde terörsüz bir geleceğe olan inancın arttığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.07.2025 18:59
Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 18:59
Elitaş: Türkiye'nin Her Yerinde Terörsüz Geleceğe İnanç Artıyor

Elitaş, Kayseri'de Terörsüz Türkiye Vurgusu Yaptı

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Ticaret Odası (KTO) temmuz ayı meclis toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Elitaş, Anadolu'dan batıya, güneyden kuzeye Türkiye'nin her bölgesinde insanların terörsüz bir Türkiye'nin mümkün olduğuna inandıklarını belirtti.

Dünyadaki Ekonomik Durum ve Türkiye'ye Yansımaları

Elitaş, dünya genelinde enflasyon, durağanlaşma, küçülme ve negatif büyüme gibi olası senaryolara dikkat çekti. Avrupa Birliği, ABD ve Japonya'da yatırım iştahının azalmasının yanı sıra, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'daki gerilimlerin Türkiye'nin ekonomisine de yansıdığına vurgu yaptı.

Enflasyon Beklentileri

Elitaş, enflasyon rakamları hakkında da bilgi vererek, 4 Ağustos'ta TÜİK tarafından açıklanacak olan 2025 yılı Temmuz ayı enflasyonunun etkileri üzerinde durdu. "Sanıyorum bazı etkilerden mütevellit bir miktar daha düşüş olacak," dedi.

Orta Doğu ve Terörle Mücadele

Orta Doğu’nun tarihi boyunca siyasi depremlere maruz kaldığını belirten Elitaş, Türkiye'nin bu bölgeye yakınlığına dikkat çekti. Terörsüz bir Türkiye için atılan adımların sonuç vermeye başladığını dile getirdi. "Terör örgütünün silah bırakmasıyla ilgili kamuoyundaki destek yüzde 80'e yaklaşmış durumda" ifadelerini kullanan Elitaş, toplumsal desteğin artmasını memnuniyetle karşıladı.

Kayseri Ticaret Odası toplantısına katılanlar arasında Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da yer aldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Ticaret Odası (KTO) temmuz ayı meclis...

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Ticaret Odası (KTO) temmuz ayı meclis toplantısına katıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Ticaret Odası (KTO) temmuz ayı meclis...

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Ticaret Odası (KTO) temmuz ayı meclis toplantısına katıldı.

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